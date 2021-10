கிரிக்கெட்

‘பேட்டிங் செய்கையில் அதிகம் சிந்திக்கக்கூடாது’ சென்னை அணி கேப்டன் டோனி கருத்து + "||" + Chennai team captain Tony commented, "Don't think too much while batting."

