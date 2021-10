கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் சீசனில் அதிக விக்கெட்: பிராவோ சாதனையை சமன் செய்தார் ஹர்ஷல் படேல் + "||" + Most wickets in an IPL season: harsal Patel create record

ஐபிஎல் சீசனில் அதிக விக்கெட்: பிராவோ சாதனையை சமன் செய்தார் ஹர்ஷல் படேல்