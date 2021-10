கிரிக்கெட்

நான்கு பந்துகளில் நான்கு விக்கெட்டுகள்! அயர்லாந்து வீரர் புதிய சாதனை + "||" + Ireland vs Netherlands: Curtis Campher becomes third bowler to pick 4 wickets in 4 balls in T20Is

நான்கு பந்துகளில் நான்கு விக்கெட்டுகள்! அயர்லாந்து வீரர் புதிய சாதனை