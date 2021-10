கிரிக்கெட்

உலகக்கோப்பை டி 20: 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்து வெற்றி + "||" + T20 World Cup 2021: Curtis Campher Takes 4 in 4 as Ireland Beat Netherlands by 7 Wickets

