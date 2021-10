கிரிக்கெட்

ரேசி வான் டெர் டஸன் அதிரடி சதம் - பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தென் ஆப்பிரிக்கா ‘திரில்’ வெற்றி + "||" + South Africa won by 6 wkts in warm-up match against Pakistan.

ரேசி வான் டெர் டஸன் அதிரடி சதம் - பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தென் ஆப்பிரிக்கா ‘திரில்’ வெற்றி