கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானை எளிதாக எண்ணிவிட மாட்டோம் - விராட் கோலி + "||" + We will not think of Pakistan easily: Virat Kohli

பாகிஸ்தானை எளிதாக எண்ணிவிட மாட்டோம் - விராட் கோலி