கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை: இலங்கைக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பந்து வீச்சு தேர்வு + "||" + Australia have won the toss and have opted to field aginst Srilanka

டி20 உலகக்கோப்பை: இலங்கைக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பந்து வீச்சு தேர்வு