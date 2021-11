கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துடன் இந்திய அணி ஆடிய விதம் மிகுந்த ஏமாற்றம் அளித்தது: ஷேவாக் + "||" + The way the Indian team played against New Zealand was very disappointing: Sehwag

நியூசிலாந்துடன் இந்திய அணி ஆடிய விதம் மிகுந்த ஏமாற்றம் அளித்தது: ஷேவாக்