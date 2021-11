கிரிக்கெட்

20 ஓவர் அணியின் கேப்டன் பதவிக்கு பும்ரா பொருத்தமாக இருப்பார் - ஆஷிஷ் நெஹ்ரா + "||" + Bumrah would be suitable for the captaincy of the Indian 20-over team - Ashish Nehra

20 ஓவர் அணியின் கேப்டன் பதவிக்கு பும்ரா பொருத்தமாக இருப்பார் - ஆஷிஷ் நெஹ்ரா