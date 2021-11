கிரிக்கெட்

கோப்பையை வெல்ல டாஸ் முக்கிய பங்கு வகிக்காது : ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் ஆரோன் பின்ச் + "||" + Aaron Finch reckons toss won't be big factor against New Zealand

கோப்பையை வெல்ல டாஸ் முக்கிய பங்கு வகிக்காது : ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் ஆரோன் பின்ச்