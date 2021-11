கிரிக்கெட்

20 ஓவர் உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி: நியூசிலாந்து அணியிடம் வெறி இல்லை - பிரெண்டம் மெக்கல்லம் + "||" + New Zealand a little bit timid in the T20 World Cup final, says mccullum

20 ஓவர் உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி: நியூசிலாந்து அணியிடம் வெறி இல்லை - பிரெண்டம் மெக்கல்லம்