கிரிக்கெட்

2024-ம் ஆண்டு 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி அமெரிக்காவில் நடக்கிறது... + "||" + The 2024 World Cup Cricket Tournament is being held in the USA

2024-ம் ஆண்டு 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி அமெரிக்காவில் நடக்கிறது...