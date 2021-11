கிரிக்கெட்

இலங்கை-வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட்: 3-ம் நாள் ஆட்டம் மழையால் பாதிப்பு! + "||" + SL Vs WI, 1st Test: Rain Plays Spoilsport As West Indies Finish Day 3 At 224/9 Against Sri Lanka

இலங்கை-வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட்: 3-ம் நாள் ஆட்டம் மழையால் பாதிப்பு!