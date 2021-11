கிரிக்கெட்

கான்பூர் டெஸ்ட்; மூன்றாம் நாள் உணவு இடைவேளை வரை நியூசிலாந்து அணி 197 ரன்கள் சேர்ப்பு + "||" + Kanpur Test New Zealand team added 197 runs till lunch break on third day

கான்பூர் டெஸ்ட்; மூன்றாம் நாள் உணவு இடைவேளை வரை நியூசிலாந்து அணி 197 ரன்கள் சேர்ப்பு