கிரிக்கெட்

கான்பூர் டெஸ்ட்: 3-ம் நாள் தேநீர் இடைவேளை வரை நியூசிலாந்து அணி 249 ரன்கள் சேர்ப்பு + "||" + Until the tea break on the 3rd day, the New Zealand team lost 6 wickets and scored 249 runs.

