கிரிக்கெட்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் டோனிக்கு பிறகு ஜடேஜா கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் - முன்னாள் வீரர்கள் கணிப்பு + "||" + In the Chennai Super Kings team Jadeja will be appointed captain after Tony - ex-players predicted

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் டோனிக்கு பிறகு ஜடேஜா கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் - முன்னாள் வீரர்கள் கணிப்பு