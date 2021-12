கிரிக்கெட்

பென் ஸ்டோக்ஸ் வீசிய 14 நோ-பால்கள்; ஒரு முறை மட்டுமே நோ-பால் வழங்கியதால் சர்ச்சை + "||" + 14 no balls by Ben Stokes Controversy over providing no-ball only once

பென் ஸ்டோக்ஸ் வீசிய 14 நோ-பால்கள்; ஒரு முறை மட்டுமே நோ-பால் வழங்கியதால் சர்ச்சை