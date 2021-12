கிரிக்கெட்

இந்த ஆண்டில் அதிகம் லைக் செய்த கோலியின் டுவீட் + "||" + A tweet from Virat Kohli has been liked most times this year.

இந்த ஆண்டில் அதிகம் லைக் செய்த கோலியின் டுவீட்