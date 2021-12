கிரிக்கெட்

ஓராண்டில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இங்கிலாந்து வீரர்: ஜோ ரூட் புதிய சாதனை + "||" + Joe Root holds the record for most runs in a Test match by an England player in a single year.

ஓராண்டில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இங்கிலாந்து வீரர்: ஜோ ரூட் புதிய சாதனை