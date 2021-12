‘இந்திய ஜெர்சியை அணிவதில் பெருமை; என் மீது வைத்த நம்பிக்கைக்கு நன்றி’ - அறிமுக வீரர் பிரியங்க் பன்ச்சால்

மும்பை,

இந்திய அணி டிசம்பர் 26-ஆம் தேதி முதல் தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அங்கு 3 டெஸ்ட் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது.

இதில் டெஸ்ட் தொடருக்கான அணி ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில், தற்போது ஒருநாள் தொடருக்கான அணி தோவுக்கான பரிசீலனைகள் நடைபெற்று வருகிறது.

டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில், கே.எல்.ராகுல், மயங்க் அகர்வால், புஜாரா, ரஹானே, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ஹனுமா விஹாரி, ரிஷப் பந்த் (வி.கே.), விருத்திமான் சாஹா (வி.கே.), ஆர்.அஷ்வின், ஜெயந்த் யாதவ், இஷாந்த் சர்மா, முகமது ஷமி, உமேஷ் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஷர்துல் தாக்கூர், முகமது சிராஜ் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

நவ்தீப் சைனி, சவுரப் குமார், தீபக் சாஹர், அர்சான் நாக்வாஸ்வல்லா ஆகியோர் மாற்று வீரர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், டெஸ்ட் தொடரில் இடம்பெற்றிருந்த ரோகித் சர்மா காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில் அவருக்கு பதிலாக அறிமுக வீரர் பிரியங்க் பன்ச்சால் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

Thank you everyone for all your good wishes. Honoured to be donning the team India jersey. Thank you for showing faith in me @BCCI . Looking forward to the series!