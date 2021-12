கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் - வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் 2-வது 20 ஓவர் போட்டி - கராச்சியில் இன்று நடைபெறுகிறது + "||" + The 2nd over 20 match between Pakistan and West Indies will be played in Karachi today

