கிரிக்கெட்

அடிலெய்ட் பகல்-இரவு டெஸ்டில் வார்னர் காயத்துடன் களம் இறங்குவார் - ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் தகவல் + "||" + Warner will return to Adelaide Day Night Test with injury Australian captain

அடிலெய்ட் பகல்-இரவு டெஸ்டில் வார்னர் காயத்துடன் களம் இறங்குவார் - ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் தகவல்