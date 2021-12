கிரிக்கெட்

ஆஷஸ் டெஸ்ட்: 3-ம் நாள் முடிவில் ஆஸ்திரேலியா 45/1 + "||" + Ashes Test: Australia 45/1 at the end of Day 3

ஆஷஸ் டெஸ்ட்: 3-ம் நாள் முடிவில் ஆஸ்திரேலியா 45/1