இந்தியா-தென் ஆப்பிரிக்கா டெஸ்ட் தொடர்; முக்கிய வீரர் விலகல்

ஜோகன்னஸ்பர்க்,

இந்திய அணி தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 டெஸ்ட், 3 ஒரு நாள் போட்டிகள், 4 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட உள்ளது.

இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் போட்டி 26ந்தேதி துவங்க உள்ளது. இந்த தொடரில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய அணி கடந்த 8ந்தேதி தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள முடிவாகியிருந்தது.

இந்த நிலையில், தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் புயல்வேக பந்து வீச்சாளர் ஆன்ரிச் நார்க்கியா ஆறாத காயம் காரணமாக இந்த டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.

எனினும் அவருடைய காயம் குறித்த விரிவான தகவல் இல்லை. அவர் ஏற்கனவே ஏற்பட்ட காயத்திலிருந்து இன்னும் முழு உடற்தகுதி பெறவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவருக்கு பதிலாக யார் விளையாடுவார் என்ற தகவலும் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.

#Proteas Squad update 🚨



Anrich Nortje has been ruled out of the 3-match #BetwayTestSeries due to a persistent injury 🚑



No replacement will be brought in#SAvIND#FreedomSeries#BePartOfItpic.twitter.com/5R8gnwdcpF