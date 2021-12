கிரிக்கெட்

பெண்கள் ஐபிஎல் போட்டிகள் தொடங்கப்பட வேண்டும் - நியூசிலாந்து பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் + "||" + IPL 'next big step' to grow women's game, says New Zealand captain Sophie Devine

