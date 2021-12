கிரிக்கெட்

ரவிசாஸ்திரியின் கருத்தால் நொறுங்கிப்போனேன்: அஸ்வின் வேதனை + "||" + Former coach Ravi Shastri has painstakingly referred to the event that Aswin ignored.

ரவிசாஸ்திரியின் கருத்தால் நொறுங்கிப்போனேன்: அஸ்வின் வேதனை