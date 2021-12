கிரிக்கெட்

உலகின் சிறந்த 3 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஷமியும் ஒருவர்-விராட் கோலி பாராட்டு + "||" + South Africa vs India: Mohammed Shami among 3 best pacers in the world, says Virat Kohli

உலகின் சிறந்த 3 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஷமியும் ஒருவர்-விராட் கோலி பாராட்டு