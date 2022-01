கிரிக்கெட்

விராட் கோலிக்கு இந்திய அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் புகழாரம் + "||" + R Ashwin hails Kohli's captaincy legacy, congratulates ex-Test skipper on 'giving headaches' to his successor

விராட் கோலிக்கு இந்திய அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் புகழாரம்