கிரிக்கெட்

பாக். வீரர் முகம்மது ரிஸ்வானுக்கு ஐசிசி டி 20 யின் சிறந்த வீரருக்கான விருது + "||" + Mohammad Rizwan and Tammy Beaumont named ICC T20 Cricketers of the Year

பாக். வீரர் முகம்மது ரிஸ்வானுக்கு ஐசிசி டி 20 யின் சிறந்த வீரருக்கான விருது