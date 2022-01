கிரிக்கெட்

அதிக வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்ட வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்படவேண்டும் - பண்ட், ஷ்ரேயாஸை மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டிய டிராவிட் + "||" + People will get security but we will also demand performances: Dravid

அதிக வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்ட வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்படவேண்டும் - பண்ட், ஷ்ரேயாஸை மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டிய டிராவிட்