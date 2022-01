கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பையில் இந்தியாவை வென்றது மறக்கமுடியாதது: ஷாஹீன் அப்ரிடி + "||" + My Performance in T20 World Cup Win Against India was Most Memorable: Shaheen Afridi

டி20 உலகக்கோப்பையில் இந்தியாவை வென்றது மறக்கமுடியாதது: ஷாஹீன் அப்ரிடி