கிரிக்கெட்

அதீத நம்பிக்கையால் அந்த பந்தை அடித்தேன்: 2007 டி20-ஐ நினைவுகூரும் மிஸ்பா + "||" + 'I got overconfident': Misbah on his scoop shot against India in 2007 T20 WC; 'I scored so many fours playing that shot'

அதீத நம்பிக்கையால் அந்த பந்தை அடித்தேன்: 2007 டி20-ஐ நினைவுகூரும் மிஸ்பா