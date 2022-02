கிரிக்கெட்

ஜூனியர் உலக கோப்பை அரைஇறுதி போட்டி: ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற 291 ரன்கள் இலக்கு + "||" + India 290/5 against Australia in the second semifinal

ஜூனியர் உலக கோப்பை அரைஇறுதி போட்டி: ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற 291 ரன்கள் இலக்கு