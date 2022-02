‘நான் நலமாக உள்ளேன்’ - டுவிட்டரில் நன்றி தெரிவித்த ஷிகர் தவான்!

ஆமதாபாத்,

இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 3 ஒரு நாள் மற்றும் மூன்று 20 ஓவர் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் மோதும் முதலாவது ஒரு நாள் போட்டி வருகிற 6-ந்தேதி ஆமதாபாத்தில் நடக்கிறது. இதையொட்டி இந்திய அணி வீரர்கள் கடந்த 31-ந்தேதி ஆமதாபாத் சென்றனர். அவர்கள் அங்குள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் 3 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

இந்த நிலையில் இந்திய அணியினருக்கு நடத்தப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனையில் 3 வீரர்கள் மற்றும் சில உதவியாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பேட்ஸ்மேன்கள் ஷிகர் தவான், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் ஆகியோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கிரிக்கெட் வாரிய வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

இந்நிலையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு தற்போது தனிமைப்படுத்தி கொண்டுள்ள ஷிகர் தவான் டுவிட்டரில் தன் ரசிகர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறியுள்ளதாவது, “அனைவருக்கும் நன்றி. நான் நலமாக உள்ளேன்.என் மீது காட்டிய அன்பை பணிவுடன் ஏற்றுக் கொள்கிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Thank you everyone for your wishes 🙏 I’m doing fine and humbled by all the love that’s come my way 😊 pic.twitter.com/oKvyXAwGk9