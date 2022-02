கிரிக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான போட்டியில் என்னுடைய ஆட்டத்திறனை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் - பிரசித் கிருஷ்ணா + "||" + Have been putting in hard yards, glad with my performance in 2nd ODI: Prasidh Krishna

வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான போட்டியில் என்னுடைய ஆட்டத்திறனை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் - பிரசித் கிருஷ்ணா