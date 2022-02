மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகத்தை பாராட்டிய நடிகை ப்ரீத்தி ஜிந்தா

பெங்களூரு,

ஐ.பி.எல் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் திருவிழா அடுத்த மாதம் கடைசி வாரத்தில் இந்தியாவில் தொடங்குகிறது. 15-வது ஐ.பி.எல் தொடருக்கான ஏலம் பெங்களூருருவில் நேற்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்த ஏலத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். அவர்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து உட்கார்ந்திருந்தனர். இதனை கவனித்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஐ பி எல் அணியின் இணை உரிமையாளரும் இந்தி நடிகையுமான ப்ரீத்தி ஜிந்தா, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகத்தை வெகுவாக பாராட்டி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அவர் மும்பை அணியின் உரிமையாளர் நீடா அம்பானியை பாராட்டினார். மேலும் ஏலத்தில் பங்கேற்றிருந்த மும்பை அணியின் பிற நிர்வாகிகளையும் பாராட்டியுள்ளார். அவர்கள் அனைவரும் கொரோனா நெறிகாட்டு வழிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றி நடந்தனர் என்று பாராட்டியுள்ளார்.

அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர்களை பாராட்டி பதிவிட்டுள்ளார்.

Good to see Mumbai Indians are Covid compliant at the IPL auction table👍 Must confess Nita Ambani has pretty eyes 🤩 #tataipl#iplauction ⁦@IPL⁩ #tingpic.twitter.com/Y1MLbCkSeg