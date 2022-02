கிரிக்கெட்

இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 தொடர்; பார்வையாளர்களை அனுமதிக்கக் கோரி பிசிசிஐயிடம் கோரிக்கை! + "||" + No crowd in 1st T20I, @CabCricket requests @BCCI to allow spectators for last two T20Is

