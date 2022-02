கிரிக்கெட்

இந்தியா-நியூசிலாந்து மகளிர் அணிகள் இடையிலான 2-வது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடக்கிறது..! + "||" + The 2nd ODI between India and New Zealand women's teams is taking place today ..!

