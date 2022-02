கிரிக்கெட்

இந்தியா - நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய பெண்கள் அணி தோல்வி + "||" + Indian Women’s team lost its 3rd ODI match against New Zealand Women’s Team

