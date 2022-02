கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட்: இந்திய பெண்கள் அணியின் தோல்வி தொடருகிறது + "||" + ODI cricket against New Zealand: Indian women's team continues to lose

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட்: இந்திய பெண்கள் அணியின் தோல்வி தொடருகிறது