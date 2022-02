கிரிக்கெட்

இந்தியாவிற்காக டி20 போட்டியில் , அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்தி சாஹல் சாதனை + "||" + Chahal takes the most wickets in a T20I match for India

இந்தியாவிற்காக டி20 போட்டியில் , அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்தி சாஹல் சாதனை