கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: பாக். முக்கிய வீரர்கள் விலகல் + "||" + Pakistan lose Hasan Ali, Faheem Ashraf to injury for first Australia Test

