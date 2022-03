கிரிக்கெட்

சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து அணி தோல்வி; அபார வெற்றி பெற்றது தென் ஆப்பிரிக்க அணி + "||" + New Zealand lose Test match on home soil The South African team won tremendously

