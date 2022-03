கிரிக்கெட்

கோலியின் 100-வது டெஸ்ட் போட்டியில் ரகானே-புஜாரா இடங்களை நிரப்பப்போவது யார்..? + "||" + Who will replace Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara in India's Test side?

கோலியின் 100-வது டெஸ்ட் போட்டியில் ரகானே-புஜாரா இடங்களை நிரப்பப்போவது யார்..?