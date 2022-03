கிரிக்கெட்

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் 20 ஓவர் போட்டி; வங்காளதேச அணி வெற்றி + "||" + The first T20 match against Afghanistan; Bangladesh team wins

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் 20 ஓவர் போட்டி; வங்காளதேச அணி வெற்றி