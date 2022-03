கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட்; சதம் விளாசினார் பாகிஸ்தான் வீரர் இமாம் உல் ஹக் + "||" + Imam-ul-Haq, who played well hit a century off 200 balls

ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட்; சதம் விளாசினார் பாகிஸ்தான் வீரர் இமாம் உல் ஹக்