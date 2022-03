கிரிக்கெட்

அஸ்வினிடம் எப்பொழுது பந்தை கொடுத்தாலும் வெற்றிகரமாக வீசுகிறார்: ரோகித் சர்மா + "||" + Whenever he gives the ball to Ashwin, he throws it successfully: Rohit Sharma

அஸ்வினிடம் எப்பொழுது பந்தை கொடுத்தாலும் வெற்றிகரமாக வீசுகிறார்: ரோகித் சர்மா