கிரிக்கெட்

'மும்பையில் விளையாடுவது எங்களுக்கு கூடுதல் சாதகமாக இருக்காது' - ரோகித் சர்மா பேட்டி + "||" + IPL 2022: Rohit Sharma says no "added advantage" of playing in Mumbai

'மும்பையில் விளையாடுவது எங்களுக்கு கூடுதல் சாதகமாக இருக்காது' - ரோகித் சர்மா பேட்டி