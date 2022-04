கிரிக்கெட்

நாம் தோற்றுவிட்டோம் என தெரியும்..ஆனால் ..கொல்கத்தா அணியின் உரிமையாளர் ஷாருக்கான் கருத்து + "||" + We know we have lost..but..College team owner Shah Rukh Khan commented

நாம் தோற்றுவிட்டோம் என தெரியும்..ஆனால் ..கொல்கத்தா அணியின் உரிமையாளர் ஷாருக்கான் கருத்து