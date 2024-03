ஐ.பி.எல் :சென்னை வந்தடைந்த பெங்களூரு அணியினர்

சென்னை ,

2024ம் ஆண்டுக்கான ஐ.பி.எல் தொடர் வரும் 22ம் தேதி தொடங்க உள்ளது. இந்த தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ் உள்ளிட்ட 10 அணிகள் கலந்து கொள்கின்றன. இந்த தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிகள் மோத உள்ளன. இந்த ஆட்டம் சென்னையில் நடைபெற உள்ளது.இந்த தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன.

இந்த நிலையில் ஐ.பி.எல். தொடக்க போட்டியில் விளையாடுவதற்காக டுபிளசிஸ் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணி வீரர்கள் தற்போது சென்னை வந்தடைந்துள்ளார் . சென்னை விமான நிலையத்தில் பெங்களூரு அணி வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் பெங்களூரு அணியினர் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

RCB HAS REACHED CHENNAI FOR THE FIRST MATCH OF IPL 2024.



